〈台北都會〉與游錫堃同台「白綠合」? 蔡壁如︰柯不當副總統

2019-04-21

〔記者蔡亞樺、邱灝唐／台北報導〕二○二○總統大選各黨初選拚得火熱，不僅國民黨陷入高雄市長韓國瑜及台灣首富郭台銘的爭論，總統蔡英文與前行政院長賴清德也競爭激烈，台北市長柯文哲相對被邊緣化，柯昨出席台北海洋科技大學五十三週年校慶，與前行政院長游錫堃同台，關注焦點也再度重回「白綠合作」的可能性。對此，市府顧問蔡壁如昨嚴正表示，「柯文哲不會當任何人的副總統，他現在最重要的是把市政做好，為台北市民謀最大福祉。」

柯︰做一半跑去選舉 非正常國家該有

柯文哲昨一早參加松山慈惠堂淨山健行活動，並接受媒體聯訪。遠見雜誌民調顯示，有五十八％台北市民不願看到柯參選總統，對此柯文哲表示，這其實都不是很好的，這種（任期）做一半跑出去選舉，不是正常國家該有的。

白色被邊緣化？柯︰放輕鬆，不要怕

媒體問及，若藍綠推最強人選，白色力量是否被邊緣化？柯淡定說，深呼吸、放輕鬆，不要怕。媒體也問，蔡總統說民調她不會輸，但繼續民調的話黨會分裂；對此柯說，不在其位不謀其政，他不是民進黨員，也不想去批評每個黨的初選。

近午柯出席台北海洋科技大學校慶，與游錫堃同台，起初並無互動，在台北海洋科技大學董事長、北市議員林世宗加入後，兩人開始交頭接耳。原訂出席的民進黨立委余天臨時未到，柯說，余應在忙初選，但強調沒跟游談到白綠合作、白游合作，但「我跟阿布拉（游錫堃）本來交情就不錯」。

游提醒柯︰投入2020要審慎評估

林世宗則說，柯文哲針對未來方向和游交換意見，游說是否投入二○二○要審慎評估，因為局勢一直變化，又有多方人選，會產生很多化學變化，所以做決定前要考慮周遭環境變化，周延小心，柯聽完沒說什麼。

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