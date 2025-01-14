前立委鄭余鎮病逝 「天上掉下來的禮物」成絕響

前民進黨立委鄭余鎮過世，享壽79歲。（取自鄭余鎮臉書）

2025/01/14 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕前民進黨立委鄭余鎮1月13日上午因心臟病在台大醫院過世，享壽79歲，好友梅元禧與鄭余鎮的兒子鄭余豪已在臉書證實，據了解，告別式將在25日舉行。鄭余鎮縱橫政壇多年，與時任國會辦公室總召王筱嬋轟轟烈烈的外遇史一度鬧得沸沸揚揚，當時他還稱王筱嬋是「天上掉下來的禮物」，成為紅極一時的熱門話題，如今這些往事都已成絕響。

鄭余鎮出身新北市新莊地區的政治世家，父親鄭建邦是新莊聯合派大老，鄭余鎮曾任首屆新莊市長，1983年當選立法委員，並於1986年、1989年連任，曾任民進黨中央黨部社會運動部主任、台北縣黨部第1屆主任委員，1992年立委全面改選後，鄭余鎮連續競選3屆失利，終於在2001年高票當選台北縣第2選舉區立委。

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不過，2002年鄭余鎮與王筱嬋爆發婚外情，稱對方是「天上掉下來的禮物」，2人愛得高調不避諱，還到美國登記結婚，鄭余鎮遭民進黨開除黨籍，儘管後來與元配復合，但政治生涯從此陷入低谷，接連幾次競選立委失敗，逐漸淡出政壇。

稱呼鄭余鎮為「老師」的梅元禧說，鄭余鎮在第9屆立委選舉前在台大醫院加護病房住一陣子，前1、2年身體欠佳，他曾去台南探望，覺得鄭余鎮運氣好，幾次危機都能安然渡過，多年來仍是雄心勃勃，想要為社會繼續做事，政治沒辦法做，就做公益，甚至已經轉到媽祖宗教，「沒想到這次老天大概覺得老師還是需要休息了」。

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