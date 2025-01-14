中國詐騙神器在台設置行動機房 每月可發送5萬餘通詐騙電話

警方清點新竹機房證物。（記者姚岳宏翻攝）

2025/01/14 12:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲徐姓男子與中國詐騙集團合作，從中國寄來被稱為詐騙神器的DMT發話設備，並將機器裝上車，設置行動機房避警查緝，遇問題則直接與中國廠商連線排除，刑事警察局追查數月，循線逮徐男等11人，從所查扣的機房推估破獲該機房後，每月可減少5萬餘通詐騙電話落地，本案日前已起訴。

刑事局電信偵查大隊分析發現，去年起國內電信業者配合國家通訊傳播委員會全面推動國際電話語音警示後，各類境外電信詐欺機房，由原本竄改「886」、「02」或「09」等開頭電話號碼發話，逐步轉向透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，企圖繞過國際電話語音警示機制，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢。

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所謂DMT，就是來自中國研發製造的數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk），經由DMT機房將取得的國內人頭電話卡插入該設備中，短短幾秒鐘就能群發詐騙訊息，且能四處移動增加查緝難度，被稱作「詐騙黑盒子」或「詐騙神器」。

刑事局針對出現大量詐騙話務地點，去年6月至12月在新北、新竹、台中、彰化、雲林、高雄等地，查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌11人，扣得DMT設備14台、卡池、收發簡訊用貓池等相關設備及國內行動門號SIM卡929張。

經統計，該集團話務轉接機房每月通話量可達3000至8000筆（每處DMT設備數1-3台不等），如以平均月通話量5000筆計算，所查扣11處機房設備已可減少每月5萬餘通詐騙電話落地。

警方偵辦期間，發現新竹地區詐欺集團成員為避免遭查緝，以車載DMT設備「不定時、不定點」移動建立行動機房，去年6月先由劉嫌以短期租賃車輛犯案，7月起黃嫌接手更換車輛犯案時，專案小組已鎖定涉案車輛，但7月31日夜間黃嫌從新竹市區某停車場駛出不到100公尺，就發生車禍撞斷南大路旁消防栓，整起車禍事故還被民眾貼上臉書社團。

後黃嫌因車輛損毀嚴重，便找來吳嫌將設備移轉，一度使得原本查緝行動受阻，警方在確認新的涉案車輛後，8月15日逮劉嫌等3人，新竹地檢署已起訴第一波5人，其他人事證正追查釐清中。

警方破獲雲林機房。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣俗稱詐騙神器的DMT發話設備。（記者姚岳宏攝）

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