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    首頁　>　社會

    火舞表演者遭詐騙赴泰失聯 台泰警方合作營救返台

    台灣火舞表演者謝岳鵬（左）2024年底遭騙至緬甸詐騙園區，在台灣警方和泰國警方積極合作下，14日早上搭機返回台灣。（中央社）

    台灣火舞表演者謝岳鵬（左）2024年底遭騙至緬甸詐騙園區，在台灣警方和泰國警方積極合作下，14日早上搭機返回台灣。（中央社）

    2025/01/14 12:21

    〔中央社〕27歲火舞表演者謝岳鵬在臉書應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機到泰國後遭騙至緬甸詐騙園區。在台灣警方和泰國警方積極聯手合作下，謝岳鵬今天凌晨安全抵達曼谷，並在今早搭機返台。

    高雄市政府警察局新興分局日前接獲謝岳鵬家屬報案，依被害人現居地，轉到桃園市政府警察局楊梅分局管轄。根據楊梅分局調查，住在桃園楊梅區的謝岳鵬是高雄人，在社群網站臉書（Facebook）看到工作邀約，去年12月25日搭機赴泰國後失聯。

    警方調查，謝岳鵬家人發現謝岳鵬最後網路定位在緬甸，且要數萬美元贖金，緊急向高雄警方報案。

    在駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，以及和泰國觀光警察總局合作下，謝岳鵬安全返回泰國，從泰緬邊境出發，今天凌晨抵達曼谷，並搭乘早上的班機返回台灣。

    近期頻頻傳出台灣人或中國人遭騙到緬甸詐騙園區從事詐騙工作的新聞，中國演員王星遭騙收到拍戲邀約，3日抵達泰國就被綁架至KK園區。事件震驚中國社會，中泰政府介入，王星7日獲救返回泰國，11日返回中國。

    這起事件引起中國民眾恐慌，出現泰國旅遊退票潮，對倚賴觀光業為生的泰國來說非同小可，因此泰國警察積極介入相關的案件，希望重建遊客信心。

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