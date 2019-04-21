〈中部〉蜀葵花田推手逝 風吹花倒劃句點

2019-04-21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市南區公園旁種植二萬多株蜀葵花，每到四月一片盛開，成為當地賞花秘境，打造這片夢幻花海的重要推手就是員林市公所文化觀光課前課長詹錫芬，日前他不敵病魔病逝，來不及見繁花璀璨的最後一幕，詹錫芬家屬訂本月二十二日舉行追思禮拜，所方也準備裁剪五十株蜀葵花陪葬，未料昨一陣強風怪雨，把整區蜀葵花吹倒，眾人驚呼「課長帶著夢想去天國翱翔了」。

生前種萬坪蜀葵 觀光課長詹錫芬走了

詹錫芬是員林市公所文化觀光課第一任課長，二○一四年他獨排眾議，利用南區公園旁閒置的一萬六千坪農地種蜀葵花，當時不少人質疑，沒想到大受好評，成為員林最知名的打卡景點之一。創造奇蹟後，二年前詹錫芬被診斷罹患癌症，返家養病，本月十六日於睡夢中辭世，享年五十五歲，家屬遵照其遺願，於本月二十二日安排樹葬與花長眠。

公所派人剪50株陪葬 陣風旋吹倒大片

員林市公所也打算裁剪五十株蜀葵花陪葬，昨日下午三點通知蜀葵花農張俊郎準備，但不到十分鐘，天氣突然劇變，現場刮起八級以上陣風，瞬間把近二萬株蜀葵花吹倒大片，讓所方傻眼，原訂到五月的花展只能到提前展到本月二十二日，剛好就是詹錫芬的追思禮拜，令張俊郎大呼「太巧了」，也說，可能課長嫌花不夠，都帶走了。

員林公所觀光課人員黃玉如說，四年前首次開展，公所剪輯一支宣傳影片，搭配「童話」歌曲，象徵童話場景成真，今年卻意外搭配「隱形的翅膀」，彷彿透露詹錫芬課長已帶著翅膀，讓夢想開花，也帶著夢想去天國翱翔了。

員林市長游振雄說，詹錫芬課長是員林蜀葵花最重要的推手，所方痛失英才，因氣候因素，不少蜀葵花已枯爛，將提前於四月二十二日結束，他保證明年會繼續盛開，並擴大舉行。

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