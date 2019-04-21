〈中部〉八卦山油桐花開 彰市邀賞四月雪

2019-04-21

〔記者林良哲／彰化報導〕四月是油桐花季，彰化市市公所昨天在福田社區舉辦「八卦山賞桐花輕旅行」，果然吸引滿滿的人潮，一同來欣賞！ 彰化市長林世賢指出，福田賞桐花活動已成為彰化市觀光旅遊重要項目之一，市公所正積極推動東區八卦山休閒觀光產業的開發，將結合步道、休閒、觀光與地方產業，拓展八卦山區的觀光旅遊。

即日起至28日 福田賞桐生態園區登場

彰化市「八卦山賞桐花輕旅行－桐遊彰化幸福邂逅」活動，昨天在福田賞桐生態園區揭開序幕，將持續至本月二十八日。開幕首日雖然天氣不穩定，仍有不少人冒雨來賞桐花，甚至有遠從台南來的遊客到場欣賞「四月雪」之美。

彰化市長林世賢表示，八卦山區有豐富的自然生態以及人文，以桐花來說，由北到南有彰化市東外環、彰化市福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區挑水古道、員林市藤山園步道等，林世賢表示，這些地點雖然於山區，但因鄰近市街，交通方便，遊客很容易親近賞花。

南部民眾一日優惠遊程 安排2線接駁

彰化市公所為異地行銷桐花花季及推動觀光，也與高雄當地旅遊業推出專案一日遊程活動，方便南部民眾來中部賞花及旅遊，行程包含福田生態導覽、八卦山大佛、天空步道、小西街小吃、台塑生醫健康悠活館等，不但提供給高雄、台南民眾最優惠的價格，又能體驗彰化的人文特色，更能欣賞油桐花之美。

彰化市公所活動期間安排免費接駁車服務，行駛路線有二，第一從彰化火車站（行經彰南路）往返福田生態園區第三停車場，第二從台塑生醫健康悠活館到福田社區。

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