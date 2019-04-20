〈中部〉嘉市追加預算案 四案通過一案保留

2019-04-20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會昨天閉幕，市府提案追加的五案自籌款預算案，除「嘉市各國中小冷氣裝設規劃方案」二億零三百七十六萬元，因多數議員認為教育處說明不清，有報價高於市價等疑慮，決議保留科目、刪減剩一千元，另「環保自然葬區及全園區環境影響評估作業」、「嘉市美術館興建工程辦理建築物報廢拆除」等四案獲通過，教育處長葉國樑說，國中小冷氣裝設案，會在五月二日議會定期會召開前，再調整預算及做好規劃，並向議員妥善說明。

市府追加減預算案，共包括中央計畫型補助三十二案、市款自籌辦理五案等兩部分。中央計畫型補助部分，以「一○八年度建築物結構快篩及階段性補強作業」一千一百五十一萬五千元為最大筆，工務處副處長黃振鋒表示，該案規劃委託嘉市建築師公會、嘉市土木技師公會針對全市兩千五百棟五樓以上透天厝、公寓等建築物，進行書面審查及現勘快篩，有安全疑慮者，經初評、詳評確認，就會進行補強。

休會期間取得議會共識同意市府墊付中央補助款

另針對市府提出的中央補助計畫相關經費「於開會期間以墊付案、休會期間以函文同意墊付方式辦理」，出席議員討論熱烈，因看法不一，議長莊豐安宣布中場休息十分鐘協商，最後議會決議通過，修正為「臨時會以追加減預算辦理，休會期間以函文取得議會共識同意墊付方式辦理」版本。

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