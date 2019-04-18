〈南部〉擱淺南迴海邊 小虎鯨死亡

2019-04-18

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣南迴海邊昨驚傳小虎鯨擱淺死亡，這也是台東縣今年第五起鯨豚擱淺死亡案例，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文指出，小虎鯨在東岸擱淺案例少，這隻小虎鯨無明顯外傷，是否因生病或受傷而死亡，還待解剖確認。

海巡署第十巡防區指揮部昨天上午近九時接獲民眾報案，指台九線四二六公里處加津林海邊有一隻鯨豚擱淺，一旁正在公路旁施作鐵路邊坡工程的外籍移工也上前幫忙搶救，不過仍無法順利協助鯨豚脫困，等到海巡第一三岸巡隊第三機動巡邏站人員到場後，小鯨豚已無生命跡象，經通報台東縣農業處，研判為體長兩百四十公分的成年小虎鯨。

農業處指出，今年已有五起鯨豚擱淺，包括二月初開始陸續發生柯氏喙鯨、瑞氏海豚、弗氏海豚、瑞氏海豚等在東海岸地區擱淺，這隻小虎鯨則是南迴第一起鯨豚擱淺。

王浩文趕赴現場將帶回小虎鯨進一步解剖。他指出，小虎鯨在台灣海域算常見，通常是三、五隻家族成群，也有照顧同伴的習性，以往發現的擱淺案例多在西部海岸，東部的確較少見。民眾若在海邊發現鯨豚有異狀，可先打海巡署服務專線一一八，透過MARN（海洋保育類野生動物救援組織網）進一步處理。

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