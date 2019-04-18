〈中部〉台中市恢復老人健保補助 議員轟盧秀燕排富說

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會十七日一讀通過市府今年第一次追加減預算案，其中，恢復老人健保補助是市長盧秀燕的重要政見，民進黨團質疑預算編列不足，要求退回重編。盧秀燕則表示，她的政見是恢復前市長胡志強時代的老人健保補助（有排富規定），並非全面補助。
江肇國：市長稱全面恢復 竟設門檻應道歉
民進黨議員江肇國昨天指出，盧秀燕選前宣稱要「全面」恢復老人健保補助，現在卻設綜所稅率五％的門檻，讓十八萬名老人失望，他要求盧秀燕應向這些老人道歉。
盧秀燕：恢復胡志強措施 未說過全面恢復
盧秀燕澄清，她競選時所有文宣都是恢復老人健保補助，沒有說過要「全面」恢復，她之前也在臨時會說清楚，是恢復前市長胡志強時代的老人健保補助措施，希望民進黨議員不要曲解。
民進黨團質疑預算編列不足 要求重編
市府提出今年第一次追加減預算案，歲入淨追加七十二億九千五百九十萬餘元，歲出淨追加八十億四千五百萬餘元，歲入歲出差短七億四千九百一十萬餘元，全數以賒借收入彌平。其中，老人健保補助、敬老愛心卡乘車及各項補助等社福支出占最大宗。
追加逾7億 不夠支付35萬老人健保補助
民進黨團總召李天生表示，市府追加七億二千八百萬餘元，將在七月至十二月恢復老人健保補助，但台中市老年人口數至今年底約達卅六萬四千人，以平均卅五萬人口數計算，每人每月保費七百四十九元計算，預估能獲補助人數約十六萬餘人，也就是有十八萬名長者的健保費無著落，建議將追加預算案退回重編，讓預算一次到位，再提請議會審議。
國民黨團：預算退回 恐無法7月上路
國民黨團書記長張瀞分、議員羅廷瑋則說，預算退回重編將延誤恢復老人健保補助實施的時間，如果七月無法上路，民進黨議員必須負責，社福民生政策不能等，希望按照議程審查。
社會局：綜所稅率5%以下老人才有補助
社會局長李允傑解釋，每個人健保投保級距不同，市府以平均保費五百五十元估算，並以綜合所得稅率五％以下長者為補助對象，約佔全市老年人口的六十二％，計算出追加預算金額，預估可讓廿二萬餘名長輩受惠。追加減預算案最後在議長張清照裁示下完成一讀，交付委員會審查。
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