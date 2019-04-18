〈中部〉一國兩制 引爆台中市議會藍綠議員互嗆

2019-04-18

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會十七日召開定期大會，針對中國統一和平促進會原訂上週六舉行「支持統一」大遊行，民進黨議員林德宇要求市長盧秀燕說明對「一國兩制」的立場；國民黨議員則抨擊民進黨偏離主題，應速審追加預算，演變成兩黨議員互嗆；盧秀燕對此事則未發一語。

綠質問市長立場 盧秀燕未發一語

林德宇表示，市警局核准統促會「支持統一」大遊行，引起全國各界反彈與疑慮，對於這項帶有統戰目的的遊行，市長一直未表態，甚至幾位民進黨議員一再要求依「集會遊行法」立即撤銷遊行申請，市長也默不吭聲，只透過臉書說要保障言論集會自由，所幸在全國公民力量及輿論下，這兩項活動均自行取消。

林德宇指出，中國國家主席習近平已明確定義「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，而不是國民黨一廂情願的「一中各表」，要求盧秀燕在議事廳的國旗前，說明對於「一國兩制」的立場。

其他民進黨議員也高舉「拒絕一國兩制」、「台灣中國，一邊一國」、「反併吞、反侵略」等海報，走向盧秀燕。國民黨議員則認為民進黨議員偏離主題，高喊「社福民生不能等」、「速審追加預算」。盧秀燕被兩黨議員團團包圍，未發一語。兩黨議員互嗆，議長張清照因此宣布休息十分鐘，為盧秀燕解套。

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