〈北部〉《桃園》龍潭大池6月起禁止垂釣 最高罰5000元

2019-04-17

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭大池擁湖色、親綠意，南岸周圍環境清幽，更是釣客間口耳相傳的好去處。不過，龍潭區公所為了維護遊客安全、方便大池管理，公告從六月一日起，大池將全面禁止垂釣，且會派員巡查，違者可依法開罰五百元以上、五千元以下罰鍰。對此，民眾反應兩極。

龍潭大池屬於天然灌溉型埤塘，水源來自上游野溪，大池內生態系豐富，有福壽魚、草魚、烏鰡等魚種，堪稱天然魚場，每到假日，岸邊總是擠滿人潮，也因而衍生水質、遊客安全及管理等問題。

灑葷餌污染 還有人惡意「挫魚」

龍潭區公所主任秘書徐榮俊表示，前鄉公所時代開放大池讓民眾垂釣，每日至少有二、三十人來釣魚，因不限魚餌使用，有釣客為吸引魚群，將蚯蚓、動物內臟、泥鰍等葷餌灑入大池，造成水質污染，還有少數釣客惡意「挫魚」，水面不時漂浮翻肚死魚，即使升格後僅開放大池南岸釣魚，情況也時好時壞。

已限縮垂釣區 情況改善有限

徐榮俊說，依照「桃園市公園管理自治條例」，在觀光埤塘、池塘從事垂釣行為，本來會被視為虐待、傷害動物，公所站在敦親睦鄰的角度，一直以來都「睜一隻眼，閉一隻眼」，無奈限縮垂釣區仍成效有限，加上遊客服務中心改建後，今年將招商設置天鵝船等水上活動，為了安全、管理考量，只好出此下策，目前已設立告示牌。

釣客反應不一 有人怨有人挺

有十多年釣魚經驗的黃先生說，龍潭大池屬於全體市民，公所可加強取締、宣導，大可不必剝奪民眾的樂趣；另名李姓釣客則說，站在公共利益角度，為保護埤塘生態採取必要措施，可以理解與認同，對下一代也是很好的示範。

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