〈台北都會〉變相強推大學僑生補助 北市府挨轟藐視議會

2019-04-16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲二○一七年出訪宣布，將動用台北市地方教育發展基金逾三千萬元，補助印度、馬來西亞僑生就讀台大、清大等六所大學，北市議員砲轟大學非地方教育，議會決議禁止動用，沒想到市府竟不甩議會，除去年動用第二預備金外，今年更以「獎補助金」之名，變相使用產發局補助產業發展用的預算支應一千五百萬，明年還將續編一千八百萬元，讓議員不滿大罵破壞體制，藐視議會監督。

去年動用二備金 今年用產發局預算

北市產發局提供創業、研發等獎補助金，協助創業者開創事業與增加就業，申請者不但要提出相關計畫，還須經評審嚴格審查，申請失敗者不計其數，平均通過經費也不高，執行過程還須經市府考核。但去年為強推南洋北流計畫，在議會禁止動用教育基金下，竟以「未來畢業生都將進入產業」為由，變相要求產發局代編一千五百萬元「獎補助金」預算支應。

產發局無從考核學生是否會在台就業

產業局昨解釋，市府是一體的，當時有要求受補助學生要在台灣工作兩年，不過市府僅和學校簽署合作協議，並未規範學校和學生之間要有在台工作兩年的規定。換言之，產發局現階段根本無法確認學生是否會進入產業就業，一千五百萬元「獎補助金」是否達到預算編列目的也無從考核。

南洋北流計畫 每人每學年補助11.6萬

柯文哲二○一七年赴印度、馬來西亞參訪時開支票，推動「南洋北流︱台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，補助兩國僑生，就讀台大、清大、交大等六所大學的碩博士班，提供每學年學雜費八萬元、住宿津貼三萬六千元補助，學生畢業後，將到台達電、hTC、華碩、英業達等企業實習，盼能吸引外籍學生來台就學、就業，卻被議員抓包根本沒編預算，打算動用北市地方教育基金支應。

議會前年即決議禁用教育基金支應

當時不少議員質疑大學非地方教育，簡直把教育基金當作提款機，大會決議禁止動用， 近期傳出市府內部認為，現階段學生都還沒畢業，續編於產發局恐不符預算編列項目，應回歸教育局預算。台北市議會昨上午召開教育委員會，第一召集人、市議員吳世正痛批，大學歸教育部管，應該由中央負責經費，柯文哲去參訪，隨口答應補助外國大學生，一句話就嚴重破壞體制，況且二○一七年議會大會中決議，不可以用北市地方教育基金支應南洋北流任何經費。

面對吳世正質疑，北市教育局長曾燦金竟辯稱，二○一八年是用第二預備金、二○一九年是編在產發局，「都有尊重議會決議」，目前只是在思考，希望未來由教育局擔綱，已準備說帖請議員指教。

教育局明年擬編列預算 議員怒斥

吳世正立即回應「不用」，議會立場很明確，「大學費用不是我們能承擔的」，教育局口口聲聲說經費短缺，卻還要補助外籍大學生，甚至補助博士班，「破壞體制也破壞民意監督」，怒斥市長到底拿北市納稅人的錢當什麼。

教育局會後補充說明，去年第一批共招收廿一位學生，以第二預備金支應約一百多萬元，今年編列在產發局的預算約一千五百萬，春季班已招收約卅位學生，盼能在秋季班再招收一六○位，目前市府已計畫明年編列一千八百萬經費，但在尊重議會的前提下，內部正在討論，應該編列在哪個局處較為妥適，尚未定案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/