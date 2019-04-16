〈台北都會〉汐止好塞 設「智慧監控」推估車流

2019-04-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市汐止區人口越來越多，塞車問題是當地民眾的噩夢，市府交通局於汐止區大同路佈下重兵，已建置十一組eTag偵測器及三組智慧監視器，即時推估車流量，在道路發生事故或壅塞時可提前示警，提醒駕駛人提早改道，成為全市第一個示範點，目前正在測試階段，若成效良好，將推廣至其他路段；此外，市府也規劃在捷運環狀線Y18站成立智慧運輸中心，提升交控中心的功能。

建置11組eTag偵測器及3組智慧監視器

今年一月三日上午交通尖峰時段，汐止區因公車拋錨及多件碰撞車禍，造成交通大癱瘓達兩小時之久，民怨沸騰引起市長侯友宜的重視。汐止居民大吐苦水，表示汐止連接台北市的道路狹窄，通往國道的匝道只有一條，尖峰時段車流壅塞，美式大賣場就在國道三號交流道旁，假日車潮爆滿、苦不堪言。

交通局長鍾鳴時表示，已在大同路建置十一組eTag偵測器，並利用三組智慧監視器，即時推估車流量，提前進行道路壅塞引導及交通事故處理；同時調整大同路沿線四十七處交通號誌連鎖與新台五路口的號誌秒數，以解決車流延滯情形，改善後的行車時間，約比原先減少十三％。

壅塞可提前示警提早改道 成首個示範點

交通局交通管制工程科科長李友欽指出，eTag偵測器是用來觀測車流量的變化，並具有車牌辨識功能，可比對車輛的行車路徑與轉向；智慧監視器可顯示即時影像，同樣有車牌辨識功能。這兩項新設的裝置都在測試階段，由交通局自訂程式參數，假設從Ａ點至Ｂ點設定的行車時間是三分鐘，如果超過三分四十秒、甚至更久，就代表可能壅塞或有交通事故；此時，系統會跳出預警訊息，再配合設置於路口的「資訊可變標誌」，以跑馬燈提醒駕駛人提前改道。未來將結合坊間的導航軟體多元運用，幫助用路人提前了解前方路況。

鍾鳴時指出，新北市智慧交通的發展有三大目標，第一、導入多元資訊，結合人工智慧及大數據，發展智慧運輸中心；第二、透過高速公路或快速道路的匝道儀控協調機制，紓解高速公路或快速道路銜接平面道路的壅塞情形；第三、提升主幹道發生緊急事件的應變效率。

另外，市府已向交通部爭取到兩百萬元，將在捷運環狀線Y18站成立新北市智慧運輸中心，建立資訊整合平台，併入現有的交控中心功能，匯入公車動態資訊系統、停車場導引系統及YouBike租借情形等資訊，並結合大數據資料，精準掌握新北市道路的行車熱點，改善交通壅塞。

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