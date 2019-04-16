〈中部〉大甲媽回鑾 台中市大甲市中心今交管

2019-04-16

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境十六日回鑾大甲區，為避免交通阻塞，市警局大甲分局今天上午十點到夜間十二點進行交通管制，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，全面禁止汽、機車進入。

上午10點開始 全面管制

大甲分局表示，今天將實施三層交通管制作為，第一層行人徒步區，範圍為大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北。當天上午十點至晚上十二點，將全面管制汽、機車進入。

第二層禁止汽車進入區，範圍為大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。上午十點至中午十二點彈性管制，十二點起全面管制。

第三層外圍交通疏導管制區，大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道，上午八點至晚上八點，內側車道調撥為北上方向行駛。

民眾要到大甲區，警方建議行駛方向為國道三號進入大甲市區時左轉甲東路，可至「美人山舊營區」臨時停車場；自西濱快速道路進入大甲市區，可左右轉大安港路，至大甲體育場臨時停車場；自清水沙鹿進入大甲市區，由中山路一段左轉東安路、右轉興安路、左轉新政路、右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。從苗栗進入大甲市區，從中山路右轉經國路，可至大甲體育場臨時停車場。

目前「美人山舊營區」臨時停車場，有五百個停車位，並可搭乘免費接駁專車至大甲高中；大甲體育場臨時停車場，則有三百五十個停車位，也可搭乘免費接駁專車（見圖，公共運輸處提供）至大甲國小；大甲火車站後方空地停車場，約有五十個停車位，徒步至鎮瀾宮約五分鐘。警方建議民眾今天最好搭乘高鐵或火車等大眾運輸工具，到大甲火車站下車後，沿蔣公路步行約五分鐘即可到達鎮瀾宮。

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