〈中部〉白沙屯媽、大甲媽 先後抵台中市龍井未相遇

2019-04-16

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕白沙屯媽祖和大甲媽祖今年難得同一天起駕，昨天凌晨也同時從彰化回鑾，信徒都很關心鑾轎是否相遇？上午八點和十點半左右鑾轎先後進入龍井區，但白沙屯媽鑾轎彷彿「粉紅超跑」率先超車，下午二點就抵達清水，大甲媽則還在龍井，兩鑾轎昨天未相遇，白沙屯媽祖並首度駐駕梧棲童綜合醫院，吸引大批醫護和病患虔誠膜拜。

今年同一天起駕 信徒關心是否相遇

全國媽祖信徒關心的白沙屯媽祖和大甲媽祖遶境，今年難得同時選在八日起駕，去程時在進入龍井、大肚、烏日時已恰巧選擇沙田路從大度橋進入彰化，信徒都很關心鑾轎回程時是否有機會碰面。

昨天凌晨四點，白沙屯媽祖從彰化鹿港起駕，沿著西濱公路往北，約上午八點左右就進入龍井，並繼續沿著西濱公路下方平面道路前進，沿路上千信徒隨行，場面相當壯觀。

白沙屯媽如超跑一路超車 快速離開

大甲媽凌晨四點不到就從彰化市起駕，凌晨四點多就通過大度橋進入烏日，沿沙田路行經大肚、龍井，沿途不但熱情迎接的鞭炮不斷，虔誠等待「鑽轎腳」的民眾更是大排長龍，昨天下午二點多時駐駕前議長林士昌住處，由擔任議員的兒子林孟令保護九十一歲高齡的阿嬤坐在輪椅上「鑽轎腳」。

兩大媽祖 一直維持逾10公里距離

因白沙屯媽祖鑾轎彷彿「粉紅超跑」一路超車，下午二點多時就已抵達清水，傍晚至大甲；大甲媽下午三點多才離開龍井進入沙鹿，雙方始終維持超過十公里的距離，兩鑾轎無機會相遇。

信眾熱情迎鑾轎 排長龍鑽轎腳

昨天白沙屯媽祖首次駐駕童綜合醫院梧棲院區，由童綜合醫院院長李三剛率領所有醫護團隊誠心接駕，媽祖鑾轎在院門口休息約十五分鐘，醫護與民眾聽聞紛紛到場參拜，還有推著點滴架的患者在家屬攙扶下到場參拜，祈求媽祖保佑，醫護人員與患者並依序排隊「鑽轎腳」，希望媽祖庇佑醫護與患者都健康平安。

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