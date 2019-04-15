〈台北都會〉8支付平台繳機車停車費減5元 北市府被疑圖利

2019-04-15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府為了擴大線上支付使用，今天起機車族在公館地區一○○八格機車停車格停車，使用APP第三方支付繳費，原本廿元停車費降為十五元；台北市交通局長陳學台透露，預計六、七月陸續推廣到全市機車收費停車格。不過，使用該服務，須透過市府智慧支付平台下的「歐付寶」、「街口支付」等八家業者支付，台北市議會交委會議員質疑，政府用少收的錢，圖利業者擴大會員、幫業者促銷，給予五元優惠的方式不普及、也不公平。但是記者昨晚實際走訪汀州路，在停車格周邊尋找一小時，仍未尋獲收費牌面QR CODE，顯示市府停車新措施的便民度仍有待加強。

交局︰其他業者加入 也享此優惠

對此，陳學台回應，在智慧支付平台內，「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「friDay錢包」、「車麻吉」、「ezPay簡單付」、「台北富邦銀行」八種APP可任選一種，加入會員本來就要輸入資料，將來若有其他業者加入此平台，一樣可提供五元優惠服務，沒有圖利問題。

公館千餘車格今實施 將推廣全市

停管處表示，今起實施新制路段，包括公館汀州路三段（辛亥路一段到基隆路四段）、思源街（水源快速道路到汀州路三段）、羅斯福路（辛亥路一段到基隆路四段）的路邊機車停車格，計有一○○八格。今年十二月卅一日前，以手機登錄台北好停車APP，以智慧支付平台內八個APP完成繳費，即享五元優惠。

陳學台說，公館地區使用電子支付的年輕人及學生多，市府將視各方意見，把制度修正到很OK，預計六、七月之後推廣到北市其他收費機車停車格。

下載APP 享第三方支付繳費優惠

路邊好停車APP已上架，供Android智慧型手機免費下載使用，民眾停好車後，可掃描收費牌面QR CODE，即可下載路邊好停車APP；至於IOS尚在等待蘋果App Store審核，通過後，將立即開放民眾下載。

議員︰形同用納稅錢幫業者促銷

不過，議員徐弘庭質疑，一點道理都沒有！理論上五元優惠應該由業者出，如今透過降停車費，還折抵了手續費，形同用民眾的納稅錢、規費幫業者促銷，也忘了繳費相關大數據具有價值，就這樣把數據給人家，變相圖利。議員林亮君說，停車費為何不統統降為十五元？為何不能使用悠遊卡付費打折？非得要使用這八家支付業者，這樣很特定、不公平也不普及。

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