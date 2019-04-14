〈南部〉台南彩虹遊行跨世代 逾2萬人參與

2019-04-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第四屆台南彩虹遊行以「生而為人」為主題，倡議性別平等價值，昨在台南美術館館外廣場集合出發，沿路高呼「拒絕假友善，一起爭平權」，超過兩萬人參與，橫跨老中青不同世代，一同上街支持婚姻平權。

被控禁止學生參加 長榮中學否認

不過，遊行活動也傳出會外小插曲，長榮中學學生自治會在臉書發出聲明稿，指控校方以該校是基督教學校為由，學生參加同志議題活動違背基督教信仰，造成學校困擾，因此要求學生會退出協辦，禁止學生參加，否則將以「毀損校譽」記過嚴懲。

包括台南新芽暨台南彩虹遊行聯盟，以及時代力量南市議員林易瑩發文聲援，嚴厲譴責長榮中學校方箝制學生行動及思想自由。

長榮中學則澄清表示，學生參加校外活動，因有許多家長詢問，校方基於學生與家長之間的愛護及責任，關心了解活動情況，並未禁止學生參與，完全尊重學生意願自由參加；況且，現在民主校園時代，更不可能以懲處手段來禁止。

昨天台南彩虹遊行為台灣今年第一場平權遊行，也是首次以封街形式舉辦，主辦單位台南彩虹遊行聯盟估計超過兩萬人參加。

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