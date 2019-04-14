〈台北都會〉北市傳統市場節手作便當 「馬師」奪人氣獎

2019-04-14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市傳統市場節邁入第十二年，今年主題為外食族最愛的「手作便當」，共有十家參賽攤商爭奪獎項，昨在圓山花博公園長廊進行第一階段的「民眾評選」，由卅位民眾品嘗試吃，從賣相、行銷、口味中選出最讚的便當。沒想到，今年又是去年拿下人氣獎的馬師原創料理奪得獎項！

今年十家參賽攤商陣容堅強，有不少市場內的美食名攤，包括去年獲選「部落客最愛」的木新市場「巧味豬腳便當」、過去獲市場節金賞獎及人氣獎的「兩丿嘉義雞肉飯」、士東市場排隊名店「曉平家常小吃」等。

天下第一攤比賽 分三階段

「天下第一攤」比賽共分三階段，分別為民眾評選、專家現地評選、公開美食專業評審團評選，最後再加總分數算出最終結果，共有前三名的金賞得主、評審推薦獎、最佳人氣獎等獎項。

30位官方粉絲團報名民眾試吃

台北傳統市場節昨於花博公園長廊登場，現場有超過五十家攤商販賣小吃、百貨等，讓民眾邊吃邊逛；此外也進行第一階段的「天下第一攤」比賽評選，由卅位在官方粉絲團報名的民眾試吃，評選出最佳人氣獎。

去年主題為「名媛甜點」，馬師原創料理以杏仁豆腐贏得人氣獎，今年再度奪獎。老闆馬才淯表示，他製作的便當以低溫、低鹽、低油烹飪為主，飯使用十穀米，搭配芋頭、洋蔥、牛蒡製成八寶飯，主菜為檸檬沙朗牛搭配青花椰菜，吃起來清爽不油膩。

雖然人氣獎是由馬師原創料理獲得，但最終金賞獎要等到六月十日才會出爐，不少參賽攤商的便當也獲得民眾好評。

小肚子蹄膀豬腳專賣店今年一月在西湖市場開店，老闆陳揚旭說，光是製作滷汁就相當費工，需先炸豬油，再將肉塊炒一個半小時，花四至五小時的時間滷豬腳，肉質外Ｑ內嫩。

士東市場的雪福早午餐以西式料理為主，老闆娘張惠媜說，參賽的義式燉豬膝便當，選用黑毛豬後腿肉、池上禾穀坊的一等有機珍珠白米、義大利進口的去皮番茄、台灣在地新鮮蔬果等。

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