〈南部〉台南西港慶安宮王府行儀 登錄市定民俗

2019-04-13

〔記者楊金城／西港報導〕西港慶安宮舉辦的「西港刈香」是國定重要民俗，有「台灣第一香」稱譽，其中王醮祭典的「王府行儀」另申請台南市定重要民俗，本月八日獲市府公告登錄為台南市重要民俗；台南市文化資產管理處長林喬彬說，宮廟有國定民俗又有市定民俗，西港慶安宮是唯一一座。

市定民俗慶安宮「王府行儀」將在五月十七日西港刈香文化季中舉行授證。擔任西港慶安宮總幹事的市議員方一峰說，獲登錄保存國定民俗「西港刈香」和南市市定民俗「王府行儀」，在全台可謂絕無僅有，西港香科境內九十六村鄉同感榮耀，下一步將爭取慶安宮「王府行儀」列入國定民俗，保存兩個國定民俗。

台南市目前有四個國定民俗，分別是北門南鯤鯓廟五府千歲進香期、西港刈香、東山迎佛祖、吉貝耍西拉雅夜祭。

西港慶安宮記載，西港刈香從一七八四年由西港八份姑媽宮主辦第一科香開始，到一八二三年第十四科西港香改由西港慶安宮主辦，一八四七年第廿二科西港香建立王醮、「王府行儀」，「王府行儀」至今一百七十二年，去年西港香是第七十九科，延續二百三十四年。

林喬彬說，「王府行儀」為西港刈香中的核心要素，掌控香醮期間各式科儀行事，所布置的衙門與王府保持神聖性和神秘性，獲香境內其他友宮及信眾認同，甚具地方特色。

西港慶安宮總務謝武昌說，西港慶安宮的「王府行儀」保存台灣最完整的王府科儀，組織職掌明確，內班、外班分工精細，王府人員以西港在地儒生為主體，自日治時期開始由在地王李家族主其事，科儀內容從通鼓、開門、外班讚堂、恭請千歲爺出巡、張貼曉諭，至請神參謁、旗牌巡庄、道士覲朝、點卯、宴王、點艙、和瘟、請王登舟，能與清代《醮事簿》對應，深具傳統價值。

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