〈台北都會〉美媒批親中「愚蠢的高潮」 柯文哲：親美友中

2019-04-13

〔記者蔡亞樺、廖淑玲／綜合報導〕匆忙返北出席市議會施政報告的台北市長柯文哲，昨又南下歸隊繼續參加大甲媽祖遶境，以騎單車方式從嘉義一路北上，昨還在雲林縣虎尾中正國小前廣場舉辦柯粉卡車會，小朋友大喊「柯總統好」。美國媒體「華盛頓自由燈塔」刊出一篇評論，點名柯相信中國是朋友，「以犧牲島上與美國的友誼為代價來溫暖北京，這將是愚蠢的高潮」，柯文哲昨對此受訪表示，親美友中是一種基本戰略。

為了向媽祖還願，柯文哲昨下午趕上大甲媽祖進香回鑾的行程，昨午先在虎尾和雲林縣與青農坐談，下午為柯粉卡車會，由於會面地點就在國小對面，小朋友一發現是柯文哲，紛紛大喊「柯總統好、我愛你」，柯文哲「轉檯」到中正國小圍牆外，和熱情的小朋友握手、問好，氣氛熱絡。

雲林青農代表古坑有機農業生產合作社理事主席柯力誌向柯Ｐ請願，盼在台北果菜市場成立雲林有機專區，帶動雲林農業升級。

柯文哲強調，台北果菜市場雲林供應蔬菜佔廿七％，相信能推廣有機、無毒、產銷履歷農作物，改變消費型態帶動產業革命，創造雲林農民的生產利潤。

媒體問及被美媒點名過度親中是愚蠢的高潮，柯說，他是在美中之間維持一個平衡，他知道美中對抗是個大事，在這個大局面台灣求取生存的位置，所以他絕對不會說親中，也不會說完全親美，「不會說因為親美國就去跟中國對抗，也不會親中國就對美國不友善，不會，親美友中是一種基本戰略。」

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