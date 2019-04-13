〈北部〉《桃園》土地交易減少 去年稅收短收11億

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府去年稅收為三五九．○九億元，較預算數三七○．一二億元，短收十一．○三億元，也較上年度稅收三六七．五四億元，減少八．四五億元，創下四年來預算短收新高；市府地方稅務局長姚世昌解釋，短收主要原因包括經濟景氣不佳影響土地交易案件數量、去年公告地價調降四％以及大額金額交易減少所致。
景氣不佳 土增稅減收最多
姚世昌表示，經濟景氣不佳導致土地交易案件減少，使得土地增值稅減收十一億餘元影響最大；其次是去年公告地價調降四％，連帶讓地價稅收減少二億多元；第三則是大額金額交易減少，單單這部分就少了五、六億元，即使其他稅收項目穩定成長，仍讓整體稅收短收約十一億餘元。
房屋、牌照、地價稅 穩定
姚世昌表示，市府各種稅收當中，以房屋稅、汽車牌照稅、地價稅最為穩定，是因這幾年來桃園市房屋、汽機車數量均呈現小幅成長，房屋稅部分，預算數為八十四億元、實收八十四．七八億元，達成率一○○．九三％，增加○．七八億元；汽車牌照稅部分，預算數為六十六億元、實收六十六．○一億元，達成率一○○．○二％，增加○．○一億元；地價稅則是隨著公告地價變動，公告地價三年調整一次，以往曾經出現調幅三成以上的情況，地價稅收入自然水漲船高，但去年公告地價調降四％，地價稅收當然會跟著減少。
至於土地增值稅主要來自土地交易，契稅則來自房屋交易，兩項都是機會稅、受景氣影響很大，去年土地增值稅預算數為一○七．五億元、實收九十六．四五億元，達成率只有八十九．七二％，減少十一．○五億元；契稅部分，預算數為十六．五億元、實收十六．一九億元，達成率只有九十八．一二％，減少○．三一億元。
印花、娛樂稅 反而成長
姚世昌表示，反倒是印花稅、娛樂稅部分都有成長，其中印花稅實收十．五四億元，較預算數九．五億元多收一．○四億元，娛樂稅實收二．五二億元，較預算數二．一億元多收○．四二億元。
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