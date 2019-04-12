〈台北都會〉機車停車自行開單 北市公館15日起試辦

2019-04-12

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市交通局為推動智慧城市，從本月十五日起，在公館商圈推動機車停車自行開單，若以指定APP繳費，該次廿元停車費還可享折扣五元的優惠。

北市府委託超商代收各類規費，其中停車費佔大宗，市府每年吸收的手續費就高達一億元，加上推動電子支付和響應環保浪潮等因素，促使交通局試辦機車停車格「自行開單」，只要下載APP就可以利用信用卡或第三方支付繳停車費，一來降低手續費，二來減少紙本單據的使用量。

為了增加使用誘因，交通局也祭出限時優惠，只要使用「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「friDay錢包」、「車麻吉」、「ezPay簡單付」、「台北富邦銀行」等方式繳費，該筆停車費就能折扣五元，期限至十二月卅一日止。

第一波將於本月十五日選在年輕人眾多的公館商圈開辦，範圍包括汀州路三段、思源街、羅斯福路的路邊一○○八格機車停車格。交通局表示，操作流程只要在APP「路邊好停車」中設定車號、掃描路邊收費牌面的QR CODE，並選擇付費方式即可。

交通局也說，若是過程順利，最快七月可望推行到全台北近一萬三千格收費機車停車格，擴大辦理。

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