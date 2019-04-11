〈北部〉花蓮慈院援非 助史瓦帝尼醫療升級

2019-04-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院參與國際合作發展基金會「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，昨舉行揭牌儀式，希望讓世界看到台灣的醫愛情懷，也讓台灣的醫療之光溫暖世界上需要的角落。

慈濟醫院指出，「改善國家婦幼健康照護體系」一直是史瓦帝尼國家的重要議題，從史瓦帝尼衛生部二○一七年資料顯示，新生兒死亡率為十八點七一人／每千名活產數，較周邊區域十五點六，高出約廿％，史瓦帝尼孕產婦達到ＷＨＯ建議產前檢查至少四次的比例僅有廿九％，加上現有醫療機構無法滿足所有孕產婦的需求。

慈院初步規劃兩年代訓計畫，一年將有兩梯次，兩年預計培訓至少廿一位種子師資人員。訓練內容除產前及產後照護、婦幼照護個案管理、助產專業照護實務還包含了教材製作等課程。目標是讓種子人員回到史瓦帝尼能開設至少廿場訓練課程，對象將涵蓋史瓦帝尼全國四個區域的婦幼照護人員，會由台灣這邊安排專業團隊前往實地訪評。

院長林欣榮說，結合往年援助其他非洲友邦的計畫，加上慈濟國際人醫會豐富國際義診及醫療援助的經驗，將在醫療人員照護能力、醫療機構照護能力與社區衛教保健能力等方面，加強推動提升，希望這次進行的「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，能讓世界看到台灣的醫愛情懷，也讓台灣的醫療之光溫暖世界上需要的角落。

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