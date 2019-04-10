〈北部〉催婚育 桃園議員建議青年局設「月老科」

2019-04-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「局長，妳有沒有男朋友？」市府青年局昨在市議會進行工作報告，市議員黃景熙質詢時拋出建議表示，為了解決少子化危機、幫助青年成家立業，青年事務局應促進未婚男女配對，「嚴肅建議」應增設月下老人科，還無預警詢問青年局長顏蔚慈有沒有男朋友？顏尷尬、靜默一秒後嬌羞回說，「私人問題不好回答」。

局長︰推出課程助青年交友

對於議員建議，顏蔚慈會後表示，許多人都很關心青年立業、成家問題，市府民政局會舉辦未婚聯誼與聯合婚禮等活動，青年局會增加與各局處合作，也會推出有趣的活動，吸引更多年輕人參加；青年局也推出肢體、語言表達等課程，盼藉此協助青年邁出交友的第一步，更希望能有越來越多年輕人在桃園定居、成家立業。

黃景熙質詢表示，少子化成為國安危機，就是因為結婚的人太少，因此「嚴肅建議」青年局應成立月下老人科，強調這個科就是要協助未婚男女配對，並說「光是市議會就有許多人還沒結婚」。

黃景熙話鋒一轉，突然詢問顏蔚慈︰「妳有沒有男朋友？」顏尷尬、靜默一秒後害羞回說，「私人問題不好回答」，黃仍追問︰「有沒有規劃要結婚？」並希望顏不要每天工作忘了結婚，畢竟「妳以後就老了！」顏蔚慈只好連忙回說「謝謝、謝謝」，化解尷尬。

顏蔚慈表示，青年局很關心青年成家問題，市府也提供很多補助，但現在青年交友模式已經改變，不再只是配對活動，很多人透過網路社群交友，青年局會持續努力。

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