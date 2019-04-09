〈南部〉曾文溪以南台南14行政區 中級土壤液化資訊公開

2019-04-09

〔記者劉婉君／台南報導〕二○一六年○二○六美濃地震之後，台南市政府委託工程顧問公司及成功大學團隊，針對曾文溪以南的十四個行政區，進行中級土壤液化潛勢調查，歷經兩年多的調查分析，昨天公開相關圖資，民眾只要登入「台南市土壤液化資訊網」網站，輸入門牌住址或透過定位就可查詢。

台南市土壤液化資訊網上線

工務局提醒，土壤液化潛勢評估指的並不是機率，不代表位在高潛勢區發生的機率就會比較高，而是指一旦發生的危害度，如下陷量或傾斜量會大一點，但不論如何，目前的工程技術都已能克服，民眾不用過度緊張。若有疑問，昨起一個月，市府一九九九服務中心會有專人提供民眾諮詢，或打諮詢專線06-2991111#7813進一步瞭解，工務局也會兵分三路，於十四日在十四個行政區舉辦八場說明會。

工程能克服 民眾勿過度緊張

工務局表示，為了讓民眾瞭解居家環境的地質條件，並對地震災害與土壤液化有更正確的防災觀念，市府在內政部營建署「安家固園」計畫補助一億零六百七十六萬元經費下，委託專業團隊配合中央地質調查所公布的初級圖資區域，做更精度的調查，經分析，溪南平原區主要的土壤液化高潛勢區位於沿海地區、曾文溪沿岸、鹽水溪沿岸、舊台江內海以及大灣低地等範圍。

此次完成調查的行政區，包括安南、北、中西、東、永康、新市、安定、善化、安平、南、仁德、歸仁、關廟、新化等區，並針對地震可能引發的土壤液化災害，進行潛勢評估，提供都市防災、都市規劃、地方工程建設、開發選址及審議參考應用，以瞭解區域土壤液化潛勢區的分布特性。

曾文溪以北地區 明年調查

至於曾文溪以北地區，因地調所上個月底才剛公告初級圖資，預計明年初就可補助各縣市進行中級調查，南市預計分三年完成，原則上以人口密集的區域優先。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/