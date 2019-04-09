〈北部〉南崁交流道設國道專用道 滿意度逾8成

2019-04-09

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區南崁近年發展迅速，吸引大量人口遷入，國道一號桃園（南崁）交流道為往來台北、國際機場等地交通樞紐，每逢交通尖峰時段總是壅塞不堪；為此，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段經過評估，趕在春節於南崁往桃園方向劃設進入國道北上匝道的免停等紅燈專用車道，以紓解車流。蘆竹警分局對這項改善措施進行滿意度票選活動，結果昨天出爐，有高達八十六％民眾滿意，要求維持新措施。

區隔北上國道及平面車流

中壢工務段與蘆竹警分局經多次會勘並進行數據分析，農曆春節前將新南路一段鄰近國道一號南下入口往桃園方向的外側車道，劃設為北上高速公路專用車道，長度約五五○米，並設置防撞導桿及指引標誌，告知駕駛人該路口可免停等紅燈、直接上國道北上匝道。這項措施可區隔北上國道及平面道路往桃園的車流，市府交通局為了避免民眾誤解，也配合將專用車道上方的交通號誌暫停使用，並改為匝道專用號誌。

少數用路人認為 仍待改善

蘆竹警分局從三月八日起對「新南路一段往國道一號北上匝道續行交通改善工程」，進行民眾滿意度網路調查，調查至昨天截止，結果顯示，高達八十六％民眾表示滿意，要求延續這項措施。另有民眾建議防撞導桿應再延伸至北上入口，避免錯過或誤闖專用車道的車輛，突然切進或切出，造成危險；也有用路人認為，塞車原因是因為北上及南下進入國道是同側路線，而尖峰時段國道往機場方向經常回堵，導致南下進國道車流卡住，同時也堵住要北上進國道的車流。

桃園端南下匝道 下月劃設

警方表示，已將這項滿意度調查發函給交通局及中壢工務段，作為第二階段桃園往南崁方向南下匝道交通工程的改善參考；中壢工務段表示，目前該措施仍在三個月的觀察期內，後續還會進行成效分析及評估，最快五月底可開始進行第二階段的改善措施。

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