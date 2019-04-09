〈北部〉大溪防車禍墊高槽化區 意外「卡」車

2019-04-09

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區康莊路、月眉路口，去年十一月曾發生自小貨車與重型機車對撞的死亡車禍，公路總局復興工務段依會勘決議，近日施工將路口的槽化區改以實體（墊高）設置，並於其上方設立燈桿（號誌）；不料改善工程還沒完成，一輛自小客車因為走錯路，從外側車道迴轉往大溪方向行駛時，不慎「卡」在墊高的槽化區上，動彈不得，所幸僅車輛底盤受損，駕駛毫髮未傷。

市議員陳治文、月眉里長黃文中前往關切，兩人質疑這項新設施不但無法保護用路人行的安全，反而更造成用路人的困擾與誤判，恐淪為「卡」車的陷阱，甚至釀成意外，今將邀集相關單位現場會勘，尋求改善對策。

對此，復興工務段表示，康莊路、月眉路口的改善工程，除將槽化區改以實體墊高、於其上設立燈桿（號誌），也會將康莊路行人穿越道往西移至槽化區分兩段跨越，往月眉車道將加繪停止線並設置閃光燈，號誌桿也會同步配合移置，目前工程還在施作，昨天起已加強施工期間的交維，以避免類似意外再發生。

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