〈南部〉高雄大林蒲遷村 本月中旬擬提報閣揆核定

2019-04-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜市府上任後，大林蒲居民關切遷村進度，立委賴瑞隆表示，經濟部與新市府溝通後，雙方都支持大林蒲啟動遷村，希望遷村細部計畫儘速提請行政院核定。韓國瑜也在議會表示，本月將夜宿大林蒲。

經濟部已和新市府溝通遷村方向

賴瑞隆強調，韓國瑜於去年底上任，為確認新市府團隊推動大林蒲遷村執行方向，與中央是否一致？經濟部已和新市府團隊溝通，取得正面回應，「支持大林蒲啟動遷村」，他呼籲行政院及高市府應儘速擬定共識，並於四月中旬前送交行政院長，提請行政院核定。

政院取得細部計畫共識後核定

經濟部次長王美花表示，行政院暫訂近日，由張景森政委邀請高市府副市長層級以上人員出席，取得遷村細部計畫共識後，提報院內交由蘇貞昌院長核定。

韓：已請中央儘快核定啟動

韓國瑜強調，已請中央儘快核定啟動大林蒲的遷村計畫，不要再讓大林蒲的鄉親，生活在工廠包圍的環境中。

大林蒲與鳳鼻頭六里，周圍有超過八百根煙囪環繞，超過四十年的工業污染，危害當地居民健康。二○一六年十一月，前閣揆林全親赴大林蒲傾聽民意、並代表過去政府向大林蒲居民致歉。

過去兩年，中央與地方合力啟動遷村意願普查，由經濟部編列二．七四億元，委託高市府辦理先期調查及評估作業，結果有近八成九居民贊同遷村，顯示居民對遷村有高度共識。

立委賴瑞隆指出，前閣揆賴清德也親自召開過跨部會議，指示依中央與地方研商架構，推動大林蒲遷村計畫，目前正待經濟部修正後報院核定，此次修正計畫重點包含遷村計畫是為改善當地居民環境問題等，所需經費約五八九億元，「一坪換一坪」原則不變。

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