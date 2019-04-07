〈南部〉台南住宅節能家電汰換補助 申請熱烈

2019-04-07

〔記者楊金城／新營報導〕台南市住宅節能家電汰換補助計畫於二月廿三日公告上路後，民眾對這波好康補助有感，反應熱烈，每日洽詢電話高達四百通，申請案件至今累計達五千一百卅七件，申請金額約一千五百萬元，想拿小確幸，申請動作要快。

市府經濟發展局能源科長郭坤助表示，南市向中央申請三年住商老舊家電汰換補助計畫合計三．八九億元，今年是第一年計畫，補助金額一．一億元，其中服務業節能汰換補助金額佔約八千多萬元，住宅節能家電汰換補助兩千八百五十萬元。

住宅節能家電汰換補助計畫在二月廿三日公告，住宅和服務業受理申請時間至六月底或至補助款用罄截止。住宅汰換補助的是節能冷氣及冰箱，市民只需檢附申請表、申請人身分證及金融存簿封面影本、領款收據、購買證明、台電電費單及回收證明（如廢四機回收聯單）即可申請。

服務業設備汰換補助則是針對空調冷氣、空調系統冰水主機、老舊燈具、電冰箱及能源管理系統、停車場智慧照明等汰換裝設補助。申請表單可上經發局網站下載，住宅部分申請表可向公告的電器行索取。

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