〈南部〉長濱衛生所 5月起無醫師看診

2019-04-07

〔記者王秀亭／台東報導〕台東醫療資源缺乏，不只綠島、蘭嶼衛生所缺醫師，長濱衛生所近日也貼出公告「五月一日起暫無醫師看診」，鄉民怨縣府只重視蘭嶼、綠島及南迴醫療，長濱最北至台東市將近一百公里，卻像邊陲中的邊陲，台東縣衛生局表示，已對外徵才，盼盡速補齊醫師缺額，期間將由其他衛生所醫師支援。

離台東市近一百公里 慢性病患就診困難

長濱鄉民表示，長濱是台東最北的鄉鎮，離醫療資源集中的台東市將近一百公里，慢性病長輩長期在衛生所看診拿藥，真不知未來要如何拿連續處方，加上長濱南北狹長，離鄉最近的緊急醫療是衛福部台東醫院成功分院，也是初步處理再後送台東馬偕，與南迴醫療一樣困窘。

衛生局徵人 其他鄉鎮醫師支援部分診次

台東衛生局長黃明恩表示，長濱衛生所醫師兼主任田望賜因家庭因素，決定回到家鄉花蓮，申請五月一日離職，若加上補休假及假日加班看診等，從四月十二至三十日幾乎都是休假停診狀態，衛生局已經公告徵人，若持續等無醫師前來，就須等到八月爭取公費生進駐，這段期間將由其他鄉鎮衛生所或縣內醫療院所醫師支援部分診次。

田望賜表示，其實很喜歡台東偏鄉生活，曾在達仁、蘭嶼、長濱等衛生所服務共十年左右，又以長濱六年最久，很珍惜多年來與病患間建立的信任與情感，雖然不捨，但重視家庭生活，已經完成這個階段的任務，隨著小孩長大，必須回到花蓮。

田望賜說，這段期間已開始告知鄉民，未來會有醫師支援部分診次，但無法整天看診，對病患會有暫時的不便，但鄉內仍有兩家診所可供看診，長輩們不至於沒地方看醫生。

黃明恩指出，全縣十六鄉鎮市衛生所中，蘭嶼、綠島、卑南、關山等鄉鎮衛生所皆尚有醫師缺額，卑南離台東市近，關山則有關山慈濟醫院及多家診所，醫師缺額較無急迫性，蘭嶼衛生所三名醫師編制，尚缺一名帶補齊，綠島衛生所編制三名醫師，缺額兩人預計在五月、八月各補一名，長濱衛生所除五月起一名醫師缺額，還有一名牙醫師缺額皆尚待徵人。

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