〈台北都會〉推路跑觀光 新北市府協助規劃套裝行程

2019-04-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕路跑運動蔚為風潮，新北市路跑盛事「萬金石馬拉松」已在日前落幕，「雙溪鐵道馬拉松」、「烏來峽谷馬拉松」將於四月二十一日、五月五日先後舉辦，市府觀光旅遊局結合路跑活動推出「路跑觀光」，協助規劃套裝旅遊行程，鼓勵外縣市跑者住宿新北，在當地遊玩、觀光消費。

觀光旅遊局長張其強指出，今年將以跑道（路跑）、鐵道、古道為基礎，透過活動和旅程設計「把人帶進來」在當地消費，以深澳為例，深澳鐵道自行車從今年初營運以來，不但預約爆滿，更帶動地方經濟發展，六月底鐵道自行車將延長夜間營運時間，並同步推出「夜釣小管」活動，再配合零污染的電動機車、汽車或計程車進駐，提供「甲地借、乙地還」服務，暢遊長達一四五公里的「青春山海線」，讓遊客從白天玩到晚上。

他指出，新北市有許多適合舉辦路跑的地方，不一定侷限全馬或半馬的賽事規模，將協助路跑單位規劃套裝旅遊行程及申請路權，在新北遊玩且由在地人士擔任導覽人員，市府將與旅宿業者洽談優惠方案，鼓勵選手留在當地消費，為商家創造營收。

此外，具有歷史軌跡的淡蘭古道，目前已修復完成六十五公里，預計明年底全部貫通，總長約九十一公里，將規劃小旅行或舉辦活動，鼓勵遊客到偏鄉消費並吸引青農回鄉，帶動有機農業或其他經濟發展。

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