〈台北都會〉台北市某高中男職員疑性騷累犯 又2女出面控訴

2019-04-04

〔記者邱灝唐／台北報導〕某高中日前爆出男職員藉公務性騷擾多名女教師，校方在四月一日認定性騷擾案成立。不料，昨天又有兩名受害者在台北市議員陳怡君陪同下出面，指控六年前在某國中任職就被該男職員騷擾，甚至也有女學生受害，呼籲校方應嚴懲，以免出現更多受害者。

6年前在某國中任職女同事 指控遭他騷擾

現年五十多歲已婚的該名男職員具有公務員資格，到某高中服務約五年，去年十月被指控性騷擾，調查後，認定性騷擾成立並記一支申誡；兩名受害女老師今年一月也跳出來指控，考績會也於本月一日確認成案，因此三案各記一支申誡。校方表示，目前除讓男職員接受輔導諮商課程外，也研議調整職務，減少與其他同仁接觸的機會。

校方：男職員接受輔導 並研議調整職務

不過事情爆發之後，兩名曾任職於某國中的女性教職員昨日也跳出指控該男職員，表示六年前共事的時候就被性騷擾，而且手法如出一轍，還會摸女性腋下接近側胸的位置，以及趁機撫摸大腿，就算被旁人喝止，也僅是露出淫蕩笑容，甚至還有女學生被騷擾，當時因為太年輕，所以才隱忍，如今看到該男職員竟然又在別校故技重施，感到相當憂心，尤其高中生正值發育期，擔心有更多女性受害，才出面揭發惡行。

另外，現場還有一段插曲，一名自稱是該男職員親戚的女子在記者會結束時，要求陳怡君不得公布男職員的全名，隨後轉身走向電梯。雙方在電梯口僵持不下，最後才約定改天再請該男職員到務處說明。

教育局：了解是否還有其他性騷案件

對此，北市教育局人事室主任張耀仁表示，性騷擾事件有一定作業流程，校方也有按照流程組成調查小組，從台北市性侵害專家資料庫尋找學者專家進行調查，並進行懲處。是否會解聘男職員？張說，目前案件的樣態尚未達到解聘標準，而懲處結果必須記兩大過才能免職，但也將對該所國中主動進行調查，了解是否還有其他性騷擾案件。

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