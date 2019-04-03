〈台北都會〉11米高！ 快來基隆看巨偶

2019-04-03

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕兒童節四天連假，就是要來基隆！「基隆童話藝術節」四月四日至四月七日於微笑港灣設置大型藝術裝置，其中海洋廣場有雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍；基隆市長林右昌說，今年共有九隻大型巨偶，最大的恐龍有十一米高，相信親子趁兒童節假期來基隆，肯定會眼睛為之一亮。

童話藝術節的九巨偶分別裝置在基隆市海洋廣場周遭或建物上；四月四日到七日，基隆市的學校、藝文團體及教保資源中心於海洋廣場提供精彩豐富的表演。

最受小朋友喜愛的YOYO TV哥哥姊姊，每天下午五點半至六時，與小朋友們一起唱唱跳跳。陽明海洋文化藝術館以海港運輸為主題，將貨櫃結合朱宗慶打擊樂團打造「Beats of Hearts ! 樂器貨櫃箱」。

此外，基隆市教育局在文化中心四樓藝廊為幼兒園大班的小朋友舉辦創作展，有七十所公私立幼兒園二千多位小朋友參展，分三梯次展出，作品天真有創意。這項展覽即日起到五月十二日，現場有積木等闖關遊戲， 還有DIY小物可以帶回家。

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