〈北部〉陳佩琪道歉帶酸味 徐耀昌轟別演戲

2019-04-02

〔記者鄭名翔、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長柯文哲日前欲與苗栗縣長徐耀昌會面遭回絕，徐更怒嗆「瞧不起這個人」，柯則冷回「不要去就算了」，柯妻陳佩琪前天在臉書發文，期望大家多去苗栗觀光，疑為柯徐關係破冰；但徐不領情說「感覺很奇怪」，昨再抨擊他們「別再演戲了。」陳竟罕見隨即在臉書致歉，卻仍不忘「提醒」，關心苗栗財政，人人有責，暗酸意味濃厚。

柯文哲欲往訪苗栗 徐冷回應

台北市政府原規劃上月底造訪苗栗進行市政交流，但因徐耀昌不滿柯文哲不斷放話批評苗栗財政，且過去不曾來訪，疑為選總統才有此舉。徐說，過去跟柯就沒互動，有目的性的會面也很奇怪，對柯的行為十分不以為然。

前天陳佩琪臉書發文，除了提女性議題，文末也特別以希臘如何樽節度過破產危機作為例子，並強調夫妻倆常造訪苗栗泡泰安溫泉，希望遊客能多去苗栗，使苗栗能像希臘一樣，透過觀光度過財政危機。

對於陳佩琪跳出來為兩人關係緩頰，徐耀昌仍直言「覺得很奇怪」、「男人的事妳女孩子來管」，而且柯文哲也說過「不要去就算了」等話，如今卻由妻子跑下來圓場，「很多事大家都心知肚明」，昨重轟「別再演戲了！」

陳佩琪昨解釋，自己在臉書寫了一篇有關男女平權的文章，聽到被這樣回答，感到有點傷心，所以將該篇引發爭議的文章後半段刪掉，因為那不是該篇發文的重點，並對自己「不是苗栗縣民，還對此表達意見」一事表示歉意。

陳為夫緩頰 稱關心財政問題

但陳意有所指地說，「我經常閱讀財經書籍， 才想到過去曾讀到的希臘財政問題，沒想到會造成苗栗縣長不悅， 說我們夫妻是在演戲， 男人的事不用女人來管。」強調，苗栗財政問題並非歸咎哪位縣長須負全責，「非苗栗人也應該都很關心。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/