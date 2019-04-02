〈中部〉台中大甲媽祖遶境週日展開 籲自備環保用具

2019-04-02

〔記者張軒哲、張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕大甲媽祖遶境將於七日起展開為期九天八夜行程，因每年均湧入大批朝聖人潮，環保局指出，去年遶境期間清理垃圾量達到近百公噸及資源回收量十五．六公噸，籲宮廟及民眾減少一次性餐具及瓶裝水使用，達到環保隨香。

環保局指出，大甲媽祖遶境活動是世界三大宗教活動之一，每年都吸引上萬信眾隨香、朝聖，沿途宮廟、團體或信眾也虔誠奉獻供餐，因便利隨香者取用，無形中產生一次性餐具垃圾衍生問題。

環保局統計去年大甲媽遶境期間清理垃圾量達九十九．九公噸及資源回收量十五．六公噸，隨著朝聖人數年年增長，垃圾產生量也是年年增加，均比前一年各多出約兩公噸的量。

環保局指出，去年已準備四千套不鏽鋼碗筷給台中十九家宮廟，希望宣導宮廟提供重複使用碗筷供信眾使用，讓地球資源永續再利用。

此外，環保局另發現去年遶境期間資源回收物品中有不少瓶裝水罐及塑 膠袋；環保說，經調查，目前各宮廟均已設有飲水機，也提醒宮廟及民眾儘量少提供瓶裝水及塑膠袋；另籲信眾能自備餐具及水壺，一起落實環保隨香。

台中郵局連續八年與大甲鎮瀾宮合作，設計推出紀念郵摺，昨日台中郵局局長丘京華及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤於鎮瀾宮大殿，舉行媽祖郵摺祈福過火儀式，將在「大甲媽祖國際觀光文化節」活動中發售，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。

此外，也有不少業者開發遶境周邊商品在遶境途中免費提供信徒使用，或限時限量販售。有保養品業者將免費提供一萬份含消暑乳、防曬乳、防蚊乳等旅行保養組，九日在溪洲天后宮及十日在西螺福興宮發送。最近在媽媽圈爆紅的「方圓一脈」重昇泡澡包，今年首度與大甲鎮瀾宮推出限量過火的聯名泡澡包。

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