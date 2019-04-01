〈南部〉高鐵延伸屏東 屏縣府4月2日北上力爭

2019-04-01

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部訂於四月二日召開高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查，屏東縣政府將派員列席，全力爭取計畫盡快定案。

去年四月首度審查 遭質疑不具經濟效益

交通部去年四月首度召開高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查，因正反意見兩極，會中並無結論。經鐵道局補充資料後，並整合屏東站址規劃作業期末報告後，交通部將於四月二日一併審查，屏東縣政府將由秘書長邱黃肇崇領軍，率交旅處團隊北上出席審查會。

去年四月的審查會中，部分學者質疑高鐵延伸屏東的運量評估偏高、自償率偏低，三十年都無法獲利，不具經濟效益。屏縣府針對上述質疑，已備妥相關數據。

交旅處長：台灣燈會凸顯屏東交通不便

交旅處長黃國維指出，運量與自償率的評估應有前瞻性，不能只看歷史資料，一九七○年政府推動中山高速公路時，當時社會也不看好，如今中山高路因不敷使用不斷拓寬、高架，甚至還興建第二條高速公路；屏東的發展不會永遠停滯，就看政府有沒有決心扭轉南北失衡。

黃國維強調，屏東這幾年的發展持續增溫，加工區已經飽和、農科正在開發第二期，外縣市廠商也紛紛進駐設廠，目前最缺的就是便捷交通，台灣燈會更凸顯屏東的交通不便，高鐵延伸是屏東最重要的公共建設，也是屏東人的殷殷期盼。

根據鐵道局報告，高鐵延伸屏東技術沒有問題，規劃中的兩條路線，一條從高雄燕巢主線上岔出、經費約七百五十億元，另一條從左營站岔出、經費約六百二十億元。高鐵的屏東站址則選定台鐵六塊厝車站或台糖六塊厝農場。

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