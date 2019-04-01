〈北部〉中山高湖口第二交流道 公所爭闢

2019-04-01

與竹縣長達成共識 為解長年塞車苦

〔記者蔡孟尚／湖口報導〕中山高速公路湖口交流道路段經常在尖峰時段壅塞，新竹縣湖口鄉公所為化解塞車窘況，爭取增闢湖口第二交流道；鄉長林志華說，已與縣長楊文科達成初步共識，完成細部規劃後將辦理可行性評估，送交通部國道高速公路局審議。

湖口鄉公所表示，中山高速公路湖口交流道及鄰近的83K至100K路段，尖峰時段聯外交通經常壅塞，導致行車時速低於二十公里，在網路即時路況的呈現上屬於「紫爆」等級。

湖口鄉公所表示，新竹工業區從業人員及湖口鄉親長年飽受塞車之苦，目前僅以「分流」車輛及標誌、標線、號誌秒數控制等短期策略進行改善，治標不治本且已不符需求。

擬利用台一線做聯絡道 新設交流道

湖口鄉公所表示，雖然地方已經爭取到中山高湖口服務區開放北側聯外道路來紓解交通，但鄉公所另與縣府研擬在中山高湖口路段約75K處，利用既有省道台一線做為聯絡道路新設交流道，根據現有服務設施分佈的間距，未來這個新增的湖口第二交流道區位，以介於湖口交流道與楊梅交流道之間較為適當。

鄉公所強調，希望藉由新闢湖口第二交流道，配合湖口地區聯外道路系統，讓新竹工業區、湖口鄉與新豐鄉的上、下班車潮能進行分流，大幅改善目前中山高湖口路段交通壅塞問題，也有助於提升整體國道路網服務水準。

完成細部規劃後 將辦理可行性評估

林志華說，針對湖口第二交流道方案，已與縣長楊文科達成初步共識，可望獲得縣府支持完成細部規劃，之後再辦理可行性評估並送交通部國道高速公路局審議，若順利爭取成功，大湖口地區交通建設將更完善，可確保行車安全與促進地方發展。

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