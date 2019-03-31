〈南部〉少雨、天熱減產 佳里牛蒡價微漲

2019-03-31

〔記者劉婉君／台南報導〕佳里牛蒡進入採收期，今年因成長期少雨、天氣炎熱，牛蒡長度參差不齊，估計產量減少三至四成，價格微幅上漲。佳里區農會昨舉辦牛蒡產業文化節，除有牛蒡等農產品展售，還有親子蔬果裝走秀炒熱氣氛。

佳里牛蒡農民近日忙著收成，動員人力配合大型機具將牛蒡收集後綑綁，再送到工廠分級。佳里牛蒡產銷班表示，在氣候影響下，今年有些牛蒡的葉子雖然長得很漂亮，長度卻大小不一，產量從以往每分地約二．五至三公噸，減少為一．七至一．八公噸，每公斤外銷價格也調漲五元左右。

佳里區農會昨在佳里公園舉辦牛蒡產業文化節行銷牛蒡，現場準備三百顆牛蒡包子、兩百份牛蒡煎蛋、五百份芝麻霜淇淋等美食送給民眾品嘗，不久就被索取一空。

市長黃偉哲到場為牛蒡代言，向民眾推薦牛蒡、胡麻、酪梨等農特產品，也承諾市府會全力與農會配合，努力為農民開拓更寬廣的行銷管道，提升農民收益。

現場有牛蒡、胡麻等農產品及相關商品展售，舞台區則有合唱團、親子蔬果裝走秀等，參賽小朋友裝扮成香蕉、玉米或紅蘿蔔等造型，爸媽陪同登台，再由現場民眾票選，可愛模樣讓大家搶著拍照。

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