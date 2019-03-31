〈台北都會〉北市馬路變遊戲場 彭振聲：全市都可申辦

2019-03-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕兒童節前夕，還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）發起「支持兒童重返街道」封街活動，首場活動昨在台北市政府前廣場新仁愛路打造為巨型兒童遊戲場，這也是北市第一次把馬路變成遊戲場；特公盟訴求未來為孩子遊戲權申請「封街」，就像辦路跑、選舉造勢，北市副市長彭振聲當場應允會協助，只要符合資格就能申請，在全市各地都能舉辦。

號召400位親子參加活動

特公盟昨天號召四百位親子齊聚廣場，廣場地面擺設各式遊戲器具、紙箱、畫板、木板、泡泡機；有父母帶領孩子動手組裝城堡，或有孩子手持畫筆趴地塗鴉，也有孩子在家長的指導下，拿起木板化身木工師傅拼拼湊湊，還有人吹起大泡泡，場面十分熱鬧有活力。

特公盟秘書長張雅琳表示，三個月前原本要在巷道舉辦封街遊戲場，但交通局以違反道路交通管理處罰條例，道路不得做為遊戲場而遭到拒絕，因此將場地移到市府前廣場的新仁愛路，這也是第一次馬路變身遊戲場，希望不只台北市，全台灣都能提供孩子遊戲空間。

遠從苗栗北上的心理師徐玉容，懷著雙胞胎還帶著一歲半兒子參加，她同時也是該活動的共建人，她說，住家附近沒有公園，農田也變成馬路，一打三的她將無法獨自驅車，帶孩子去外地找公園，希望政府能重視孩子的遊戲權利。

民眾︰盼政府重視孩子遊戲權利

張雅琳說，該活動將舉辦三場，預計一千兩百人響應，首場選擇從市府前廣場出發，希望公部門與社會大眾重視，未來替孩子遊戲權申請「封街」，就像選舉造勢、踩街嘉年華一樣，不再遇到阻礙。

受邀參加活動的彭振聲說，馬路可以辦馬拉松、抗爭遊行，為什麼不能讓孩子遊戲？他允諾，未來向工務局等相關單位提出申請，只要符合程序、取得社區認同，不僅廣場可以封街，甚至道路、巷弄，在全市各地都可以舉辦。

交通局︰符合公益或藝文活動 核准機會高

北市交通局表示，道安規則確實不允許封路自辦活動，但市府有訂定利用馬路辦理臨時活動相關辦法，只要符合公益性或藝文活動，且有市府相關單位掛名主辦或協辦，核准辦活動的機會很高，因有市府機關從中整合如公車改道、垃圾清潔等單位，該活動若市府形成政策，交通局將全力協助。

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