〈南部〉高雄輕軌成圓 在地社團力挺續建

2019-03-30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市輕軌爭議遲未解套，上百民眾力挺「輕軌成圓」，籲為後代留下環保、便民建設。

高雄環狀輕軌捷運於陳菊主政期間完成西南邊弧形，韓國瑜上任後停擺，舉辦五場公聽會調解美術館及大順路爭議路段，正反意見爭執。為此，北高雄社區大學副校長張豐藤支持續建，與民眾力推「輕軌成圓」，認為將帶動經濟，安全性符合高齡化需求，且運量逐年攀升。

將在公共領域辦聲援活動

「我挺輕軌成圓」活動由高雄好過日等團體製作，上百人按讚支持，流轉成話題，近日也將在公共領域舉辦聲援活動。

張豐藤曾任高雄市環保局長，他說，韓國瑜帶七名局處首長到中國城市交流，竟沒有環保局長隨行，高雄冬天空污超過三分之一來自中國，應在交流告知，讓對方有機會合作改善空氣品質。

張豐藤舉美國波特蘭市為例，他表示，部分市議員認為輕軌是觀光小火車，議會每年組團參訪姊妹市波特蘭，當地市中心轉變為「大眾運輸優先區域（transit mall）」，原廿米道路留輕軌、巴士及車輛單行道等三條通道，兩旁規劃人行道，市中心經濟逐漸振興，並多次入選全球最佳宜居城市排行榜。

高雄輕軌一、二階全線共廿二．一公里，一階段八．七公里完工營運，目前推動二階路段共十三．四公里，因行經美術館、大順路住宅區反對聲浪大，反對者稱軌道佔據路幅、阻礙交通並妨礙市容。

支持者認為輕軌開通以來，全年平均日運量超過九千兩百人次，搭乘總人數超過原先導公車（一六八號）十年運量，春節時間也創下單日三萬四千人次新高，且低底盤及無障礙站體設計，符合高齡化需求，也帶動場站周遭經濟。

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