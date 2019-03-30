〈台北都會〉僅一物流中心 還在桃園蘆竹

2019-03-30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立圖書館通借通還服務是整合全市各區的藏書資源，民眾透過網路借閱住家附近圖書館沒有的書籍，圖書館就會透過物流將借閱的書籍運送到讀者指定的圖書館，避免民眾借還書籍奔波，也讓偏遠地區的讀者有更多元的選擇。

議員建議劃分區域 分散設置

市議員李倩萍指出，將近四百萬人口的新北市，竟只有一處物流中心，還位在外縣市桃園市蘆竹區，實在有點不可思議；李倩萍認為，與其集中在一處物流中心，不如以借閱率評估劃分區域，分散多設置幾處物流中心，讓讀者等待的天數縮短到三天。

圖書館指出，讀者在線上申請預約後，館員要到架上尋書，分檢預約書移送，接著集中到位在桃園蘆竹的物流中心檢收分配後，再運送到各館，館員點收後，通知讀者取書。

二○一一年四月引進物流系統，增加各分館配送次數，讀者等候的時間從原本的七至十四天縮短為七天。前三年平均每年經費約一千三百多萬元，今年稍增加到一千六百卅萬元。

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