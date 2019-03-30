〈北部〉《桃園》轉戰第二選區 吳志揚：為黨而戰

2019-03-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕立法委員吳志揚昨在國民黨桃園市黨部主委楊敏盛等人陪同下召開記者會，並宣布基於全黨勝選考量，將投入艱困的第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）立委選舉；他表示，離開中壢家鄉到第二選區參選，內心很掙扎，但看到所有人都為了桃園的未來，希望能找到最強組合，而黨主席吳敦義接見他之後，對他跨區出征有信心，讓他決定為第二選區建設發展而戰。

吳志揚表示，過去兩天是他從政以來最煎熬的時刻，吳敦義及副主席曾永權都勉勵他「為黨而戰」，而楊敏盛已經八十歲，仍對選戰心心念念，讓他很感動，內心雖然掙扎仍決定挺身而戰，挑戰艱困的第二選區，畢竟他擔任過縣長，桃園每一區都是他的家。

楊敏盛勸進吳志揚參選第二選區，引來黃國園黨部主委于北辰不滿，還在網路發飆嗆聲，于北辰妻子徐小鳳也在臉書留言諷刺吳志揚。對此，于北辰昨表示，沉澱之後認為應該接受黨的指揮與安排，至於徐小鳳發言「是坊間亂傳，世間女子不懂的發言」。

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