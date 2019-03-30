〈北部〉《桃園》立委初選點將 藍軍活躍綠營保守

2019-03-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市黨部立委初選登記昨天截止，加上國民黨籍立法委員吳志揚也宣布到艱困的第二選區參選，使得兩黨立委初選態勢浮出檯面，只是受執政不利影響，相較國民黨初選很熱鬧，民進黨顯得保守許多，其中第五選區無人登記，第三選區到最後一天才有市議員彭俊豪完成登記，彭俊豪也確定對戰國民黨魯明哲。

綠登記截止 五選區協調 六選區禮讓

民進黨桃園市黨部立委初選完成登記的，包含第一選區（龜山、蘆竹、桃園十三里）鄭運鵬（現任）；第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）陳賴素美（現任）、黃世杰；第三選區（中壢）彭俊豪；第四選區（桃園）范綱祥、鄭寶清（現任）。

主委張火爐表示，第五選區將協調立委蔣絜安、市議員楊家俍，至於第六選區則禮讓立委趙正宇，目前只有第二、第四選區必須辦理初選，會於四月十七日前完成初選協調，黨中央於四月十七日下午進行立委初選民調分組抽籤，並於四月廿二日至五月十七日進行民調，五月廿二日公布結果。

一、三選區單騎作戰 二、四選區兩人廝殺

第二選區向來是民進黨票倉，尤其是大園、觀音、新屋等沿海鄉鎮，也讓陳賴素美、黃世杰廝殺更為激烈，尤其是黃世杰有桃園農田水利會系統全力支持，逼得陳賴素美以現任立委之姿，指控對手假冒市長鄭文燦簽名推薦；至於第四選區，鄭寶清打出最會爭取預算的立委，范綱祥則是上屆議會最具法學素養議員，同是兩強相爭局面。

藍一、二、三選區 選情相對單純

國民黨部分，第三、五選區已完成初選登記，第二、四、六選區初選將於下週公告，第三選區只有魯明哲登記確定提名，競爭最激烈的第五選區，有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲登記，將於四月廿日起連續三天進行民調。

四選區新人對決 五、六選區三人競爭

至於第一選區，前立委陳根德已表態參選，目前黨內尚無其他人選，預料他將與鄭運鵬再度對決；第二選區，黨部已勸進吳志揚參選，另有中央委員徐慧伊有意參選，未來會進行協調；第四選區預料是詹江村、萬美玲兩位議員對決，萬美玲雖是本屆桃園區議員選舉最高票，但詹江村近來因網路曝光度高加上大量看板，知名度迅速提升，已形成兩強對決局面。

第六選區原本只有前市議員楊朝偉、中常委侯佳齡投入初選，如今立委陳學聖也宣布要到第六選區參選，讓楊、侯感到莫大壓力；反觀趙正宇雖然是無黨籍，但獲民進黨禮讓，可好整以暇地面對國民黨參選人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/