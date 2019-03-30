〈中部〉《台中》民進黨立委初選 5選區6人登記

2019-03-30

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨黨內立委初選，除了被列為「艱困選區」（前幾屆立委選舉得票率低於四十二%，擬採徵召未開放登記選區）的第三、第五選區之外，廿五日至廿九日開放登記，首日由立法院副院長蔡其昌（第一選區）搶頭香，黃國書（第六選區）、張廖萬堅（第四選區）、吳敏濟（第一選區）、何欣純（第七選區）、翁美春（第八選區）先後完成登記。

4現任立委、2前現任議員爭取提名

昨日上午，台中市大里、太平區現任立委何欣純，在議員李天生、張玉嬿、蔡耀頡、林德宇陪同下，前往民進黨市黨部辦理黨內初選登記，力拚連任。雖然民進黨評估何連任之路穩定，但何欣純表示，始終戰戰兢兢不敢懈怠，會更用心爭取選民認同，為鄉親服務。

第1選區2人搶 蔡其昌、吳敏濟均登記

豐原區前市議員翁美春出國，她選在廿九日結婚紀念日，委託姪子前往登記參選，希望藉由值得紀念的日子，挑戰國民黨立委江啟臣連任。

民進黨市黨部執行長翁誌偉表示，包括第六選區黃國書（東區、南區、中區、西區）、第四選區張廖萬堅（西屯區、南屯區）、第七選區何欣純（太平區、大里區）、第八選區翁美春（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區），皆為一人登記，預料都將順利獲得提名。第一選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）立法院副院長蔡其昌及市議員吳敏濟登記，若協調不成，將進入民調。

第2選區無人登記 林佳龍未規劃參選

另外，第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）無人登記。曾兩度參選第二選區的市議員陳世凱建議黨中央找新人，或提名前市長林佳龍來選。林佳龍表示，自己是交通部長，沒規劃參選，如果沒有人登記，黨中央會有提名策略的考量，會予以尊重。

翁誌偉說，第二選區市黨部將針對地方建議，研議提出優秀人選，後續由黨中央選對會以民調方式，徵召合適人選出戰國民黨顏寬恒。

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