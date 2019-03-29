〈北部〉《兩個太太、三個小山》花蓮觀光口號 挨批矮化女性

2019-03-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚上任後多次在公開場合使用「兩個太太、三個小山」順口溜來行銷觀光，介紹太魯閣、太平洋及美崙山、林田山、金針山景點，觀光處也當成官方政策推廣「花蓮幸福遊」；但不少民眾覺得，這樣的口號欠缺性別意識，戲謔而空洞，有矮化女性之嫌，更把花蓮觀光格局限縮在華語文市場。花縣府表示會依階段調整。

觀光處︰盼用幽默吸引大眾目光

花縣觀光處長唐玉書說明，原意是希望用幽默方式吸引大眾目光，介紹在地景點，觀光行銷有波段操作，第一階段吸引到注意力後再作調整，接下來會操作「雙太、三山深度遊」，繼續說花蓮故事。花蓮觀光行銷也不只侷限在「兩個太太、三個小山」，還有大口呼吸、天然的尚好、花園城市及花蓮好Ｑ等活動。

議員︰缺國際觀瞻與人文尊重

縣議員楊華美昨則在臉書評論說，對女性的不尊重藏匿在輕浮、自以為俏皮的話語中，是欠缺國際觀瞻與人文尊重的負面行銷。

楊華美強調，最重要的是這個語彙是戲謔而空洞，無法傳遞出花蓮山水特色。希望縣府想出一個具有國際觀的行銷標語，提升文化觀光的格局與層次，營造出花蓮是台灣山海國的入口。

婦團︰削弱推動觀光主要目的

台灣婦女權益促進發展基金會陳羿谷研究員也指出，雖能體會「以通俗、口語用詞加深大眾的印象」用意，卻因性別歧視誤導而失焦，削弱推動觀光主要目的。

對於縣長使用「兩個太太、三個小山」的方式行銷，花蓮不少民眾都認為不妥，留言說：「 粗鄙、很俗又low，有矮化女人的感覺」、「是站在取悅男性角度的說法，自嗨罷了。花蓮也不是僅有這幾個景點」、「不倫不類」、「 輕鬆一下嗎？私底下。如果公開場合，建議修飾一下」。

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