〈北部〉學童彩繪震後碎石 邀百位名人遊花蓮

2019-03-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮去年受二○六地震影響，觀光慘澹，有一群國小生默默投入振興行列，彩繪震後碎石並製成邀請函，希望邀約更多民眾走訪花蓮，目前百件溫暖作品完工，將陸續寄出，縣府預計邀請一百位名人春遊花蓮。縣府觀光處透露，張惠妹、蕭敬騰及羅志祥都是孩子心中榜上名單，會盡全力邀請。

中原國小美術班發起 縣府拍成短片

花蓮學生發揮巧思，將震後碎石作為創作素材，經彩繪點綴後，成為一片片佈滿花蓮文化及特色創意的邀請函，去年由中原國小美術班學生率先發起後，各小學陸續加入，縣府還將過程拍成「來自花蓮的邀請」短片，記錄這群孩子默默為花蓮努力付出。

這部集結孩子巧思及純真，為花蓮這塊土地盡心力的「來自花蓮的邀請」短片，昨正式亮相後，立刻被網友轉載分享，一百份由碎石製成的邀請函，縣府將陸續寄給百位名人，名單上多半是孩子們的偶像，希望透過一幅幅動人創作，讓花蓮的邀請更具溫度，願意來趟花蓮輕旅行。

擬邀張惠妹、蕭敬騰及羅志祥等人

花蓮縣府觀光處長唐玉書說，每份獨一無二的邀請函，都代表著孩童的真心與純樸，目前邀請名單已有張惠妹、蕭敬騰及羅志祥等藝人，後續將依照孩子心中的排序及與花蓮有相關連結的名人、政治人物擬定名單，一定會盡力邀請，邀約一起看看震後重生的美麗花蓮。

她說，配合中央四月一日將啟動的春遊補助，也盼藉由短片拋磚引玉，除感謝各界對花蓮震災的協助和關心，另要爭取春遊國旅客源，用孩子的視角重新認識花蓮，目前已推出「春遊洄瀾三重送」實質優惠吸客，遊客只要加入「花蓮好Ｑ」會員成為「Ｑ粉」，完成手機認證後即獲贈五百點「Ｑ幣」（一點等同一元），一家四口最多可送二千元。

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