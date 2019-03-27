〈北部〉《合資破局》亞矽創研中心 桃園市府收回自辦

2019-03-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕中華電信、桃園市政府原擬合資開發「亞洲矽谷創新研發中心」，投資金額達一二○億元，原規劃由中華電信持股五十一％、主導開發案，但市議會要求應由市府持股五十一％；市長鄭文燦昨在市政會議證實此案已破局。他說，中華電信不接受持股四十九％要求，市府將收回自辦，但採取自建或BOT方式，需由桃園航空城公司、經濟發展局再行研議。

採自建或BOT 由桃園航空城、經發局研議

「亞洲矽谷創新研發中心」規劃由桃園航空城公司、中華電信子公司光世代建設先合資成立「桃園亞矽創新公司」，資本額一二五○萬元，桃園航空城公司注資五百萬元，光世代建設投入七五○萬元，再由該公司規劃「亞洲矽谷創新研發中心」。後續的資金來源，第一期資金由市府將青埔特定區三．八一公頃產專區土地作價投資航空城公司，再由航空城公司作價卅五億元投入，並佔四十九％股份，光世代建設出資卅七億元、持股五十一％。

中華電信子公司持股過半 議會有意見

然而，市議會對此案有不同意見，擔心持股未過半，未來可能出現公司總經理不來議會備詢的「吳音寧效應」，決議通過市府持股應拉高為五十一％，多出的二％資金由桃園大眾捷運公司出資持股。

「亞洲矽谷創新研發中心」朝向開發為5G、AI人工智慧、物聯網、AR／VR等新一代科技的發展重鎮，扮演亞太地區青年創新與創業發展基地、連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落，除了美商思科公司確定進駐，並與聯發科發展物聯網創新應用解決方案，還將與Google、微軟、亞馬遜及IBM合作，廣達、台達電、華碩、宏碁、研華等本土科技業也都是優先爭取對象，預定吸引兩百家國內外廠商進駐。

「亞洲矽谷創新研發中心」坐落於機場捷運A19站旁，總工期約兩年六月，第一期工程原計畫於今年底動工，且興建會啟動招商出租作業，完工後將交由專業公司負責經營管理。為推動該工程，中華電信董事長鄭優延攬具綠建築規劃及新能源應用專長陳光雄出任光世代建設董事長，並擔任「桃園亞矽創新公司」總經理；陳光雄也多次到議會說明，未來投資案確認後，「桃園亞矽創新公司」會接受議會監督，並到議會報告，光世代建設雖然持股五十一％，絕對不會有吳音寧效應出現，但多數議員不接受如此說法，全案因此破局。

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