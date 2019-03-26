〈北部〉水鳥濕地樂園一階動土 預計年底完工

2019-03-26

〔記者魏瑾筠／大園報導〕大園區許厝港濕地是國家級重要濕地，面積廣達九六一公頃、海岸線長十．五公里，擁有水岸、魚塘、綠隧道等，是全國最大的濕地。市府環境保護局規劃三年投入三億元進行生態復育，打造以鳥為本的「水鳥濕地樂園」，第一階段的「許厝港國家級重要濕地生態復育營造工程」昨天動土，市長鄭文燦出席表示，水鳥濕地樂園採三階段計畫進行，規劃生態性、景觀性及服務性等三大設施，第一階段工程預計年底完成。

許厝港濕地 市府投入生態復育

市府海岸管理工程處長林立昌指出，許厝港濕地是國家級重要濕地，鳥類多達四十九科、一八○種，也被國際鳥盟評定為重要野鳥棲地，每年有數以萬計的候鳥遠從西伯利亞、加拿大飛來此處度冬，是候鳥中繼站。由於濕地陸化及泥沙淤積等因素，許厝港濕地候鳥數量及種類正逐漸減少，為了改善此現象，海管處因此訂定生態復育、環境教育及生態旅遊的三階段計畫。

完工後可望增22公頃濕地面積

鄭文燦表示，第一階段生態復育營造工程將投入四○一八萬元，其中許厝港濕地內的非法占用魚塭，建管處於去年十二月完成拆除，而老街溪出海口淤泥挖填平衡工程，將不採用外來廢土，而是利用老街溪出海口淤泥進行填補，可避免環境污染並引入海水，工程在年底完工後將可增加廿二公頃濕地面積，形成新的濕地生態，吸引更多水鳥駐足。

第二階段增木棧道等景觀設施

海管處指出，未來第二階段景觀性設施將設置長一○八○公尺的人行景觀木棧道、兩座沙丘地景公園，及二○六公尺長的老街溪出海口自行車跨橋，如此可方便遊客接近濕地，也避免破壞。

第三階段規劃設置遊客中心

第三階段服務性設施則會結合許厝港水鳥及飛機鐵鳥意象，規劃設置航棧咖啡館與旅客服務中心等設施，完工後，民眾可從A15大園站出發，一路騎著單車到舊大園國中的市民航棧咖啡館觀賞飛機起降，途經台六一線橋下的許厝港遊客中心，進入許厝港濕地欣賞美麗的水鳥；往北可至竹圍漁港吃海鮮，往南可達草漯沙丘地景公園，打造生態旅遊及環境教育新亮點。

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