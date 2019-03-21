〈北部〉City Tour觀光平台 宜縣6月上路

2019-03-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府研擬建置City Tour觀光平台，推出套裝旅遊行程供遊客上網選購，首波推出東北角海岸線、宜蘭舊城與冬山河流域等三條經典路線，預計六月上路；縣府工商旅遊處指出，City Tour也將有中文、英文、日文、韓文等語音導覽，以便國際客使用。

宜蘭的City Tour是一種觀光資源媒合平台，透過網站的建立，整合宜蘭觀光景點、店家、旅行社與觀光飯店，建立各式套裝行程，並於網站提供連結，導向旅行社推出的套裝行程頁面，供遊客選購。

首波3路線 多國語音導覽

首波套裝行程，預計結合東北角海岸線、宜蘭舊城與冬山河流域等三個景點，每個景點約兩分鐘簡介，預計五月網站能建置完成，六月上路推動，有中文、英文、日文及韓文等四種語言版本。

工商旅遊處表示，民眾只要透過網路預約行程，到宜蘭就不用擔心交通與住宿問題，旅行社都會事先協助安排、代訂，未來只要平台推動順利，還會再與更多景點結合，為了讓平台的服務更優化，縣府近期會針對縣內租賃車、旅宿等業者召開說明會，邀請業者踴躍加入。

縣府也預計與國光客運和統聯客運合作，在桃園機場客運櫃台放置宜蘭好玩卡和宜蘭City Tour產品相關訊息，讓國際自由行旅客取得宜蘭旅遊資訊，健全觀光行銷網絡。

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