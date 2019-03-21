〈北部〉推公投自治條例 竹縣議員槓上議會

2019-03-21

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會綠黨議員余筱菁、時代力量議員連郁婷昨天指控議會秘書、議事、法制等行政人員，對綠黨提案、時力連署的「新竹縣公民投票自治條例」用過度解釋條文卻刻意模糊解釋法規的方式，「技術阻撓」排入本週臨時會的大會，甚至私下致電連署支持的其他議員遊說他們撤銷連署，讓她們打算由議會自訂的地方公投法，淪為供縣府參考的建請案，違反行政中立。

綠黨余筱菁、時力連郁婷 控遭技術阻撓

新竹縣議會在議長張鎮榮、副議長王炳漢支持下，昨天透過說明稿強硬回應表示，議會是合議制，每位議員必須遵守相同規範機制，議會才能順暢運作，動輒以體制外開記者會方式任意指責表達訴求，作法並不可取。有幾位議員私下受訪甚至認為綠黨、時力的做法在傷害議會形象。

余筱菁和連郁婷說，她們急著在本週的議會臨時會催生出這個地方公投自治條例，是因應大新竹爭取喝好水、關西反宏關和不滿水污染事件頻傳等的鄉親聲音所求。兩人原本各有自己的版本，後由連郁婷連署綠黨版後，十九日送議會爭取本週審議且制訂通過，以趕上明年初的總統、立委改選進行公投，但議會議事組卻以「未先送程序委員會審查」為由，阻止他們的版本進入大會審議。

反駁指控 議會秘書長︰未私下遊說撤案

新竹縣議會秘書長劉添豪說，議會行政團隊絕對沒有私下遊說其他議員撤銷對余筱菁所提地方公投法的連署。事實上余筱菁首次送件在本月十四日，次日就是程序委員會，為了幫她過關，他十四日下午還曾致電請她儘速補件，並應其要求後補公文通知。

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